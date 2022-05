Daniel Ricciardo denkt nog niet aan stoppen met de Formule 1, maar acht het tegelijkertijd niet realistisch dat hij nog tot tien jaar langer in de koningsklasse van de autosport zal rijden. Aan een gebrek aan motivatie ligt het niet: “Ik geniet er nog steeds van.”

“Ik overweeg het niet”, antwoordt de 32-jarige Ricciardo op de vraag van ESPN of hij echt overweegt te stoppen, nadat hij er nog over grapte bij de aankondiging van de Grand Prix van Las Vegas. “Maar ik ben me er ook bewust van dat ik dit nu al tien, elf jaar doe. Ga ik het nog eens tien jaar doen? Tenzij ik elke race begin te winnen en het logisch zou zijn, heb ik niet zomaar tien jaar in me. Ik zit dus zeker in het tweede deel”, doelt hij op zijn Formule 1-carrière.

Het voorbeeld van Fernando Alonso, inmiddels veertig en met de uitgesproken wens om nog zeker twee of drie jaar door te gaan, zal Ricciardo niet zo snel volgen. “Ik kan je niet vertellen of het drie, vijf of nog meer jaren zullen zijn, maar ik ben me ervan bewust dat ik mezelf dit niet zie doen op mijn veertigste.”

Aan een gebrek aan motivatie ligt het in ieder geval niet, benadrukt Ricciardo. “Ik ben nog steeds gepassioneerd over de sport en ik wil er nog steeds goed in doen. Zo simpel is het. Je haalt gewoon het negatieve weg. Ik geniet er nog steeds van. De resultaten zijn er nog niet. Maar een negatieve houding gaat me ook niet helpen om die resultaten te halen”, weet de Australiër ook.

Van de kant van McLaren is er geen haast om de line-up te veranderen, ook al gaan er geruchten dat het team overweegt om IndyCar-coureur Patricio O’Ward of Colton Herta een kans in de Formule 1 te bieden. “Het is misschien waar dat hij zich nog niet honderd procent op zijn gemak voelt in de auto, maar hij kan het goed vinden met Lando (Norris, red.) en werkt uitstekend samen met het hele team”, zei McLaren-CEO Zak Brown onlangs.

“We zullen later in het jaar rond de tafel gaan zitten om te praten over na 2023”, voegde Brown toe. “Maar we denken ook aan de toekomst, dus we testen met Pato O’Ward, die voor ons IndyCar-team rijdt, en we zullen hetzelfde doen met Colton Herta. We hebben ook de 14-jarige Ugo Ugochukwu in de Britse Formule 4, waar hij onlangs zijn eerste poleposition pakte. Je kunt nooit vroeg genoeg aan de toekomst denken, maar wat Daniel betreft, is er geen haast bij.”