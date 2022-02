Indycar-coureur Pato O’Ward kreeg eind vorig jaar in Abu Dhabi tijdens een test met McLaren een voorproefje van hoe een overstap naar de Formule 1 er eventueel uit zou zien, en dat smaakte naar meer. McLaren-topman Zak Brown houdt hem daarbij een overzichtelijk pad naar de Formule 1 voor: kampioen worden in de Indycars.

“Dat heb ik Pato zelf ook gezegd”, vertelt Brown Motorsport-Total. “‘De snelste weg naar de Formule 1, is doen wat Juan Pablo Montoya, Alex Zanardi, Jacques Villeneuve en Michael Andretti ook gedaan hebben: kampioen worden’. Dat is ook zíjn beste kans om in de Formule 1 te komen”, denkt Brown.

De McLaren-CEO verwijst daarmee ook naar de superlicentiesituatie van O’Ward. Om in de Formule 1 te mogen rijden, heeft de Mexicaan veertig superlicentiepunten nodig. “Volgens mij heb ik er dertig”, rekende O’Ward dat na zijn McLaren-test voorzichtig voor in gesprek met Motorsport, al durfde hij dat niet te hard uit te spreken.

Wat O’Ward niet onder stoelen of banken stak, is dat hij het superlicentiesysteem in de Formule 1 ‘belachelijk’ vindt. “Het is toch ook belachelijk dat iemand die derde en vierde in het Indycar-kampioenschap is geworden niet genoeg punten heeft?”

‘Ontzettend getalenteerd’

Het doel dat Brown O’Ward heeft gesteld, maakt het hoe dan ook makkelijk rekenen. Een Indycar-titel is namelijk in één klap veertig superlicentiepunten waard. Met een tweede, derde of vierde plek zou O’Ward overigens ook nog op veertig punten komen, maar Brown legt de lat graag hoog voor de coureur die uitkomt voor McLarens Indycar-team.

“Hij is ontzettend getalenteerd”, zegt Brown over O’Ward. “Hij heeft het zeker in zich om de Formule 1 te halen.” Brown heeft niet uitgesloten dat we O’Ward dit jaar tijdens enkele Formule 1-vrije trainingen in actie zal komen voor McLaren. Ook daarmee kan hij overigens superlicentiepunten verdienen.

De 22-jarige O’Ward verklaarde eerder dat hij zichzelf twee jaar de tijd geeft om zich verder in de kijker te rijden in de Formule 1. Hoewel de koningsklasse zijn droom is, is O’Ward dol op het racen in de Indycars en richt zich erop succes te hebben in Amerika. O’Ward won in 2021 twee races voor McLarens Indycar-team, waar hij sinds 2020 voor uitkomt.

