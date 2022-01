Mogelijk krijgt Indycar-coureur Patricio O’Ward dit jaar nog meer kansen in de Formule 1-bolide van McLaren. McLaren-ceo Zak Brown wil hem namelijk wat tijd geven in vrije trainingen, al weet hij ook dat het vooral aan teambaas Andreas Seidl is om daarover een besluit te nemen.

O’Ward mocht in Abu Dhabi bij McLaren instappen voor de Young Driver Test nadat hij eerder in 2021 een weddenschap met de ceo van het team, Zak Brown, had gewonnen. Als hij een race zou winnen in de Indycar, dan kreeg hij een voorproefje van de Formule 1. Hij won uiteindelijk een race en kreeg afgelopen december zijn zin.

Als het aan Brown ligt, blijft het niet bij die ene test. Hij zou graag zien dat O’Ward dit jaar een paar keer in actie komt in een vrije training. “Je krijgt slechts een paar testdagen en rookiedagen, dus je zet dan alleen iemand in die auto als je weet dat hij er een nuttige test van kan maken”, zegt Brown tegen RACER. “Het was dus een mooie beloning maar we hebben hem in de auto gezet om te zien in hoeverre hij in staat is om een Formule 1-bolide te besturen.”

“Hij deed alles wat we van hem verwacht hadden”, vervolgt Brown. “Hij was extreem snel, maar dat was geen verrassing voor ons. We hebben gekeken naar zijn aanpassingsvermogen, of hij het netjes kon houden en wat zijn feedback was. Dat alles was, voor zijn eerste run in een Formule 1-auto, heel sterk.”

Hoewel Brown heel graag zou zien dat O’Ward dit jaar vaker in actie komt in de Formule 1, weet hij ook dat het aan teambaas Andreas Seidl is om daarover een besluit te nemen. Vanaf dit seizoen moeten de teams hoe dan ook wat vrije trainingen aan jong talent gunnen, het zou volgens Brown dus voor de hand liggen om voor de 22-jarige O’Ward te gaan. “We moeten ze twee vrije trainingen geven. Het is uiteindelijk aan Andreas om een aanbeveling te doen en een standpunt in te nemen. In de twee jaar dat ik met hem heb gewerkt ben ik het daar altijd mee eens geweest. We zullen een volledige analyse uitvoeren. Er zijn immers meer rookietests dus we pakken het stapsgewijs aan”, besluit Brown.

