Een auto die de natuurwetten tart, snelheid die ‘verslavend’ is en behoorlijke nekpijn: zijn eerste keer achter het stuur van een Formule 1-bolide heeft Indycar-coureur Pato O’Ward genoeg mooie indrukken opgeleverd.

In gesprek met The-Race komt O’Ward zelfs superlatieven te kort om zijn ervaringen in de cockpit van McLarens MCL35M te omschrijven. “Ik kan het bijna niet onder woorden brengen”, zegt de Mexicaan, die toch een verwoede poging doet: “Deze auto’s zijn bizar. Het was zelfs bizar keer tien.”

“Wat deze auto’s kunnen… Ik dacht dat een Indycar snel was, maar dit was echt crazy. Anders kan ik het niet noemen.” Behalve van de grip en het vermogen, is O’Ward ook onder de indruk van hoeveel je op het stuur kan aanpassen. “Je kan zoveel doen om de balans te verbeteren.”

Lees ook: De Vries bovenaan met Mercedes op eerste dag Abu Dhabi-test

Hoewel O’Ward dus Indycar-coureur is en eerder ook in de Formule 2 en Japanse Super Formula reed, ‘komt niets in de buurt van een Formule 1-auto’, zegt hij. “Echt totaal niet. Het is ongelofelijk.” Hoewel hij naar eigen zeggen geen perfect rondje reed, kwam de Mexicaan dinsdag toch tot de vierde tijd van de dag.

Het mag duidelijk zijn dat zijn kennismaking naar meer smaakt voor O’Ward, die de snelheid ‘verslavend’ noemt. Al had hij nog wel een persoonlijk verbeterpuntje. “Mijn nek is er echt aan!” O’Ward kreeg de test na een weddenschap met McLaren-topman Zak Brown, die O’Ward won door in 2021 zijn eerste Indycar-zege te pakken.

Lees ook: Indycar-coureur O’Ward verdient McLaren F1-test na weddenschap met Brown

De FORMULE 1 special het kampioensjaar van Max is nu hier te bestellen!