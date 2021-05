McLaren-baas Zak Brown houdt wel van een wedje, al zal hij zijn laatste verloren weddenschap met plezier inlossen: Patricio ‘Pato’ O’Ward heeft namelijk een McLaren Formule 1-test verdiend met zijn eerste Indycar-zege.

Dat was namelijk de inzet van een weddenschap die Brown voor de start van het Indycar-seizoen sloot met O’Ward, die voor McLarens Indycar-team rijdt. De 21-jarige Mexicaan, uit Monterrey, wordt als een groot talent gezien door Brown en staat momenteel tweede in de Indycars.

“Een deal is een deal, Pato”, twitterde Brown direct na de race. “Wat een overwinning. Ik zie je later dit jaar in Abu Dhabi”, doelt hij op hoe O’Ward daar voor McLaren mag instappen tijdens Formule 1’s rookietest. O’Ward kon er uiteraard ook om lachen: “Ja, Zak komt over de brug!”

Hoewel O’Ward aan Motorsport vertelde dat ‘mijn hart bij Indycar ligt’, verheugt hij zich uiteraard op het Formule 1-uitstapje. Of misschien toch wel voorproefje. “Als Zak ooit zegt: ‘ik heb een zitje vrij, en ik wil je in mijn team’, zou ik natuurlijk gek zijn als ik het niet doe. De Formule 1 is toch de top, daar wil iedereen in rijden.”

Browns andere weddenschap

Voor nu, benadrukt de Mexicaan echter, concentreert hij zich op de Indycars. De weddenschap met O’Ward is overigens niet de enige die McLaren-baas Brown heeft lopen. Hij heeft ook met Daniel Ricciardo gewed dat de Aussie als hij dit jaar een podium pakt een rit mag maken in de auto van NASCAR-legende Dale Earnhardt Senior.

Zijn zege van afgelopen zondag in Texas was overigens overwinning nummer één voor O’Ward in de Indycars. Voor McLaren was het ook haar eerste sinds het in 2020 als (mede-)teameigenaar terugkeerde in de Amerikaanse raceklasse. De laatste Indycar-zege voor McLaren dateerde daarvoor van 1979.