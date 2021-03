Rit met deze bijzondere auto staat op het spel in Ricciardo’s nieuwe weddenschap

Herinnert u zich de weddenschap die Daniel Ricciardo vorig jaar afsloot met toenmalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul? Ook dit jaar heeft de Australiër zo’n deal gesloten, dit keer met McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan waagt zich niet aan een mogelijke tattoo, maar belooft Ricciardo wel een ritje in de auto van een van zijn jeugdhelden.

Het was in 2020 een van de grappige verhalenlijnen van het seizoen: Daniel Ricciardo die een tattoo mocht kiezen voor Renault-teambaas Cyril Abiteboul als de Australiër op het podium wist te finishen voor de Franse renstal. Ricciardo slaagde daarin, zowel op de Nürburgring als in Imola, en dus mag Abiteboul zich verwachten aan een tatoeage die de Aussie voor hem uitkiest.

In het tussenseizoen stapte Ricciardo over naar McLaren en ook bij zijn nieuwe team heeft hij nu zo’n weddenschap afgesloten. Aangezien zijn McLaren-baas Zak Brown bang is voor naalden, staat er deze keer wat anders dan een tattoo op het spel: een rit met een van de auto’s uit Browns uitgebreide privécollectie.

In Bahrein werd duidelijk om welke auto het gaat. In de nieuwste aflevering van McLaren Unboxed zien we hoe Brown een modelauto aan Ricciardo overhandigt. De auto in kwestie is een Nascar-auto van legende Dale Earnhardt Senior, een van Ricciardo’s jeugdhelden, die in het bezit is van de McLaren-CEO.

Als Ricciardo erin slaagt op het podium te finishen in 2021, krijgt hij de kans om met de bolide van zijn jeugdidool te rijden. “That’s awesome“, reageert Ricciardo met een brede glimlach. “Nu moet ik natuurlijk wel iets bedenken om je te geven”, begint hij meteen luidop te denken. “Misschien een shoey”, stelt Brown voor, alvorens Ricciardo na een vuistje en nog wat ‘awesome’s‘ dolgelukkig het kantoor van zijn baas verlaat.

