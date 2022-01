McLaren-ceo Zak Brown gaat er vanuit dat er in 2022 geen dominantie van één team zal zijn. De Amerikaan sluit niet uit dat een team aan het begin van het seizoen een voorsprong kan hebben, maar verwacht dan dat de andere teams weer snel kunnen aansluiten.

De Formule 1-bolides worden in 2022 op meerdere vlakken flink aangepast om het racen te verbeteren. Met name de vuile lucht zou door de nieuwe aerodynamica minder effect moeten hebben. Door die vuile lucht is het voor coureurs lastig om achter een concurrent te rijden en daardoor zijn weinig echte inhaalacties mogelijk. Daar komt bij dat de teams minder creatieve ruimte krijgen bij bepaalde onderdelen. De nieuwe regels bieden de teams kansen om mazen in de wet te vinden om te kunnen domineren, maar McLaren-ceo Zak Brown maakt zich daar geen zorgen om.

Lees ook: Domenicali over nieuwe regels: ‘Gat wordt sneller gedicht bij dominantie’

“Je zult wat winnaars, wat verliezers en wat verrassingen zien, maar het zou me verbazen als er sprake van een dominantie was”, zegt Brown tegen Motorsport-Total. Een scenario zoals in 2009 met Brawn GP, dat één seizoen schitterde door de dubbele diffuser, sluit Brown niet uit. “Maar het zou me verbazen als het veld dan niet snel weer dichter bij elkaar komt.”

Voor Brown is het de ultieme droom dat volgend jaar niet twee teams, maar drie of vier teams in de allerlaatste race van het seizoen om de titel strijden. “Ik hoop dat we volgend jaar naar Abu Dhabi gaan en er drie of vier auto’s strijden om het wereldkampioenschap. Dat is het ultieme doel.”

Lees ook: Häkkinen onder de indruk van McLaren: ‘Toekomst ziet er mooi voor ze uit’

De nieuwe regels zouden volgens Brown wel eens kunnen zorgen voor spannende seizoenen. “Ik denk dat het dit jaar vooraan en achteraan op de grid spectaculair was. Ik hoop dat wat we nu zien, met de nieuwe autodesigns en het nieuwe aerodynamicapakket, slechts een voorproefje is van de toekomst”, besluit de McLaren-ceo.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het kampioensnummer en het jaaroverzicht zijn ook in de supermarkt te vinden. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te koop en te bestellen.