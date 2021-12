Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is onder de indruk van de wederopstanding van zijn voormalige team McLaren en denkt dat de toekomst van het team uit Woking er zonnig uitziet.

Dat schrijft de Fin, die van 1993 tot en met 2001 voor McLaren racete en twee titels en twintig races voor het team won, in zijn column voor Unibet. “Ze hebben het de laatste vier jaar geweldig gedaan”, verwijst Häkkinen naar hoe McLaren zich sinds 2017 van de negende plek bij de constructeurs heeft teruggeknokt naar de vierde stek.

Lees ook: Ricciardo geeft toe: ‘Moet duidelijk nog stapje vooruit zetten’

“Ze hebben echt indruk op me gemaakt”, zegt Häkkinen over McLaren. “Daniel Ricciardo’s overwinning in Monza was natuurlijk een hoogtepunt, terwijl Lando Norris een van de sterren van 2021 was.” Hoewel McLaren het bij de teams aflegde tegen Ferrari, dat het in 2020 nog versloeg, eindigde Norris in het WK tussen beide Ferrari-rijders in op P6.

“De toekomst ziet er heel zonnig voor ze uit”, denkt Häkkinen, die niet alleen hoopt dat McLaren de stijgende lijn kan doorzetten, maar Ferrari ook. De Scuderia herpakte zich door derde te worden in 2021, na een zesde plek in 2020. “Hopelijk kan Ferrari Charles Leclerc en Carlos Sainz onder de nieuwe regels een auto geven om races mee te winnen.”

Podcast: Het droomseizoen 2021 in een uur: Max vs. Lewis en ook de 18 andere coureurs

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!