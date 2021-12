Daniel Ricciardo hoopt voor 2022 nog een stapje vooruit te kunnen zetten na een wisselvallig eerste seizoen bij zijn nieuwe werkgever McLaren. De Australiër is tevreden over zijn tweede seizoenshelft, maar wil met name in de kwalificatie sterker zijn.

Ricciardo verruilde Renault na twee jaar in voor een avontuur bij McLaren. Naast teamgenoot Lando Norris werd er veel verwacht van de achtvoudig racewinnaar, maar het werd een allesbehalve makkelijk seizoen voor de 32-jarige Australiër. Hij moest regelmatig enkele tienden tot zelfs een seconde per ronde toegeven op zijn minder ervaren teamgenoot en de frustratie was ook goed te merken bij Ricciardo. Na de race in Hongarije leek hij de wanhoop nabij, maar na de zomerstop zorgde hij voor een verrassing door de Grand Prix van Italië te winnen. Sindsdien ging het stukken beter voor de oud-teamgenoot van Max Verstappen, maar de wisselvalligheid sloeg toe. Dat is ook precies waar hij voor volgend seizoen aan wil werken.

“We begonnen niet zo geweldig, het werd beter maar er waren alsnog wat dips”, zegt Ricciardo tegen Motorsport.com. “Ik ben absoluut een stuk blijer met de tweede seizoenshelft. Maar er zijn nog wel wat dingen waar ik aan moet werken, dus het is ook niet zo dat ik er door overweldigd ben.”

“Laten we zeggen dat ik een stap heb gezet, maar ik moet duidelijk nog een stapje vooruit zetten voor volgend jaar om te staan waar ik wil staan”, voegt Ricciardo toe. Met name in de kwalificatie hoopt de Australiër verbeteringen te laten zien. “Dat geeft me de baanpositie voor de zondag en dat houdt me wat weg van de chaos. Dat is ook waar ik aan zal werken”, besluit de McLaren-coureur.

