Daniel Ricciardo stelt dat hij zich nog wat meer aan de ‘McLaren-stijl’ moet aanpassen. Hij verliest met name in de lange, middelsnelle bochten tijd, al gaat het volgens hem om slechts een halve tiende.

McLaren leek de snelheid te hebben gevonden na de race in Monza en stond er ook regelmatig goed bij, maar de afgelopen races verliepen desastreus. In de triple-header Mexico-Brazilië-Qatar pakte het slechts vier punten. Die kwamen allemaal op naam te staan van Lando Norris; teamgenoot Daniel Ricciardo scoorde nul punten. De Australiër geeft toe dat hij zich nog meer aan de ‘McLaren-stijl’ moet aanpassen na de tegenvallende resultaten.

“Uiteindelijk wordt onze auto het meest uitgedaagd in lange, middelsnelle bochten”, legt Ricciardo uit. “Dat is waar de McLaren-stijl de enige manier is om snel door die bochten te gaan. Ik denk ook dat Lando daar beter in is. Ik kom er nog niet helemaal uit.”

Wat die McLaren-stijl precies inhoudt? “Het is de manier waarop je de bocht ingaat en het remmen combineert met het insturen. Ik probeer ervoor te zorgen dat de auto iets doet en het draait ook wel, maar het gaat niet snel genoeg door de bochten.”

“Het gaat om een halve tiende, maar een halve tiende in dit soort lange bochten komt uiteindelijk neer op drie of vier tienden. Dat is het verschil. Het is absoluut een zwaktepunt van de auto, maar het is uiteindelijk ook een zwakte dat ik de auto nog niet helemaal goed kan laten werken”, besluit hij.