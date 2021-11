Daniel Ricciardo is van mening dat hij in Qatar punten had kunnen pakken, als hij niet zoveel brandstof hoefde te sparen. Hij vermoedt dat er een fout was met het systeem waardoor hij ‘meer brandstof dan ooit tevoren’ moest sparen.

Het was een moeizaam weekend voor Ricciardo. In de kwalificatie noteerde hij de veertiende tijd terwijl teamgenoot Lando Norris de zesde tijd noteerde en vervolgens door gridstraffen van Max Verstappen en Valtteri Bottas als vierde mocht starten. Een lange tijd reed Ricciardo op een kansloze veertiende plek rond, maar de Australiër begon richting het einde van de race weer wat meer te pushen. Goed genoeg voor de punten was dat niet: hij eindigde als twaalfde.

“Na de start begonnen we heel vroeg in de race brandstof te sparen”, zei Ricciardo na de race. “Voor mijn gevoel spaarde ik al veel, maar het was niet genoeg. Dus Tom (Stallard, engineer, red.) zei dat ik meer moest sparen. We verloren op sommige momenten gewoon twee seconden per ronde door het brandstof sparen. Zonder dat zouden de remmen en banden koud worden en zou je grip verliezen. Het is een neerwaartse spiraal.”

“We hielden dat de helft van de race vol”, vervolgt Ricciardo. “Dat zorgde ervoor dat we veel tijd verloren. Op een gegeven moment zei Tom dat ik geen brandstof meer hoefde te sparen en maximaal kon aanvallen. Ik noem alleen Tom omdat hij me de informatie geeft, maar het was duidelijk een systeemfout. Het is jammer omdat ik, toen ik kon pushen, de pace goed was. Maar we waren vandaag overgelaten aan de fouten van het systeem.”

Ricciardo geloofde dat er punten in hadden gezeten als hij niet zo lang brandstof had moeten sparen. “Ik heb nooit zo vroeg zoveel in de race hoeven te sparen”, legde hij uit. “Jullie hadden hetzelfde tempo kunnen rijden, toen ik brandstof spaarde. Ik liftte in elke bocht en het was nooit genoeg. Ik weet niet wat er gebeurde met het systeem. Ik bekijk het van de positieve kant: ik ben blij dat het niet gebeurde terwijl ik op podiumkoers lag. Dat zou het pijnlijkste ooit zijn geweest. Maar het ontnam ons absoluut de kans op punten”, besluit de Australiër.