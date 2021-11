Het zag er voor Valtteri Bottas en Lando Norris nog goed uit in de Grand Prix van Qatar, maar beide coureurs werden, net als de Williamsen, getroffen door een lekke band. Noch Bottas noch Norris kreeg een waarschuwing voordat de band klapte: “Het was gevaarlijk.”

In ronde 34 van de 57 klapte Bottas’ linker voorband plots. De Fin lag derde, maar moest een hele ronde over het 5,4 kilometer lange circuit afleggen om de pitstraat weer te bereiken. Al vonken spuwend keerde hij terug bij zijn pitcrew, maar hij had nu veel posities verloren. “Ik weet niet echt wat er gebeurde”, zegt Bottas. “Er was geen waarschuwing, er waren geen trillingen. De pace was constant, de grip was prima en toen gebeurde het gewoon.”

Dat hij met een lekke band te maken had, besefte Bottas niet direct. “Ik dacht in eerste instantie dat de wind wat aantrok op het start/finishgedeelte omdat de auto wat zijwaarts ging, maar toen liep ik in de eerste bocht een lekke band op. Dat was natuurlijk het meest ongelukkige punt, net na de pituitgang. Er was niks, het voelde best normaal en toen klapte het gewoon.”

Hij was nu buiten de punten beland en met nog enkele ronden te gaan besloot Mercedes Bottas naar binnen te halen. “Ik denk dat het gewoon te beschadigd was en we wilden het niet nog meer beschadigen”, verklaart de Fin zijn uitvalbeurt. “We zagen geen kansen meer om punten te pakken, dus besloten we om de motor wat te sparen.”

‘Het was gevaarlijk’

Niet alleen Bottas, maar ook Lando Norris liep een lekke band op. Hij lag vierde toen hij de pitstraat moest opzoeken met nog acht ronden te gaan. “Je verwacht gewoon niet dat je band klapt, zeker niet de harde band”, legt Norris uit aan Motorsport.com. “We zaten niet eens zo ver in de stint. We hadden net iets van twintig ronden afgelegd. Die compound zou veel langer moeten meegaan dan twintig ronden.”

“Op elk circuit let je wel op je banden, maar je verwacht niet dat het plots volledig eraf vliegt”, vervolgt de Brit. “Het was gevaarlijk voor veel mensen vandaag. Dit zou niet mogen gebeuren.” Geen waarschuwing voor Norris dus, maar voor hem was de oorzaak wel duidelijk. “Maar dat kan ik gewoon niet zeggen.”