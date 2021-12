Met het nieuwe Jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine in de handen nemen Daan de Geus, Mike Mulder, Koen Vergeer en Sjaak Willems nog één keer dat geweldige seizoen door. De titel van Max Verstappen, de gevechten met Lewis Hamilton en de nasleep van afgelopen week. We lopen ook alle teams bij langs, wie was goed en wie moet beter?

We sluiten af met een voorpublicatie van ‘Max Kampioen’, auteur Koen Vergeer leest een passage voor als afsluiter. Het boek is hier te koop

Fijne feestdagen alvast en tot volgend jaar!