Indycar-coureur Patricio O’Ward heeft geen goed woord over voor het superlicentiesysteem van de Formule 1. Het is volgens hem ‘belachelijk’ dat hij na twee jaar in de Indycar, waar hij derde en vierde werd, niet genoeg punten bij elkaar heeft gesprokkeld om in aanmerking te komen voor de benodigde licentie.

Om in de Formule 1 te mogen rijden moet een coureur over de zogenaamde superlicentie beschikken. Deze kan behaald worden door in allerlei raceklassen goed te presteren. Afhankelijk van de raceklasse en het resultaat krijgt de coureur punten en zodra hij er veertig heeft, komt hij in aanmerking voor zo’n licentie.

Het systeem is volgens de 22-jarige Indycar-coureur Patricio O’Ward, die afgelopen december namens McLaren deelnam aan de Young Driver Test in Abu Dhabi, ‘belachelijk’. De Mexicaan geeft in gesprek met Motorsport.com aan dat hij niet eens weet hoe hij aan de resterende punten komt voor de superlicentie. “Het is belachelijk dat iemand die vierde en derde is geworden in het Indycar-kampioenschap niet de veertig punten voor de superlicentie heeft. Ik denk dat veel coureurs het met me eens zijn.”

“Maar van wat ik begrepen heb, zou vierde je tien punten opleveren, derde geeft je twintig, dus ik ga ervan uit dat ik op dertig punten van de superlicentie zit”, vervolgt O’Ward. “Ik heb daar niet echt de nadruk op gelegd, want hoe vaak ik ook zeg: ‘Oh, misschien kun je een paar punten hier en wat punten daar krijgen,’ uiteindelijk moet je het overlaten aan de mensen die het aan je willen geven. Als zij het je niet willen geven, dan moet je nog een jaar en nog tien punten halen, denk ik.”

Ondanks het obstakel ziet O’Ward de Formule 1 nog steeds als het ultieme doel. “Zeker, ja. Ik bedoel, mijn droom om autocoureur te worden begon daarmee, dus ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo was”, besluit de Mexicaan.

