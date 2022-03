Daniel Ricciardo mag dit weekend gewoon deelnemen aan de Grand Prix van Bahrein. De Australiër was vorige week positief getest op het coronavirus, maar is nu meerdere keren negatief getest.

“McLaren bevestigt dat, nadat hij vorige week positief testte op het coronavirus, Daniel deze week meerdere negatieve resultaten heeft gehad en daarom op donderdag zal terugkeren in de paddock, klaar om deel te nemen aan de Grand Prix van Bahrein”, laat McLaren in een verklaring weten. Volgens het team voelt Ricciardo zich met de dag beter en hield hij zich aan de quarantaineregels van de Bahreinse overheid.

Vorige week miste Ricciardo de drie testdagen in Bahrein vanwege de positieve coronatest. De teamgenoot van Lando Norris voelde zich de eerste twee dagen niet lekker en kon dus niet instappen voor de test, maar hij testte toen nog negatief op het coronavirus. Op de derde en laatste dag bleek het alsnog te gaan om een coronabesmetting, waardoor het onzeker was of hij wel mocht deelnemen aan de Grand Prix van Bahrein. Norris moest bovendien de drie testdagen voor McLaren op zich nemen.

Lees ook: Ricciardo tevreden na ‘foutloze’ test: ‘Moeten nu voortbouwen op positieve start’

“Liever deze week dan volgende week”, reageerde Ricciardo destijds zelf via Twitter. “Het is jammer om de test te missen, maar ik begin me al beter te voelen. Ik blijf in isolatie en concentreer me op volgende week. Ik ben Lando en McLaren zeer dankbaar dat ze het zware werk op zich nemen”, grapte Ricciardo daarover al op Twitter. “Ik ben ze wat biertjes schuldig (en Lando wat glazen melk).”

Omdat het zo’n unieke situatie was, besloot Alpine zich vrijgevig op te stellen door aan te bieden dat McLaren een beroep mocht doen op reservecoureur Oscar Piastri als vervanger van Ricciardo.