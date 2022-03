Daniel Ricciardo is tevreden met het ‘foutloze’ verloop van de testdagen in Barcelona. De Australiër denkt dat McLaren er goed voor staat, maar weet dat er ook nog genoeg werk te doen is voor de seizoensstart in Bahrein.

McLaren reed in totaal 367 ronden gedurende de drie testdagen in Barcelona. Alleen Mercedes (393) en Ferrari (439) reden meer ronden. Het was een positieve test voor het Britse team, dat op de woensdag direct de – niet veelzeggende – snelste tijd noteerde. Voor nu tasten de teams nog steeds in het duister voor wat betreft hun positie voor dit jaar, maar Daniel Ricciardo heeft een goed gevoel overgehouden aan de testdagen.

“Ik denk dat we ons wel in een goede positie bevinden, maar er is altijd wat werk te doen en er valt nog wat te verbeteren”, blikt Ricciardo terug op de shakedown. “We zullen het team wat data geven om mee aan de slag te gaan en ik focus me dan op wat ik zelf beter kan doen.”

“Over het algemeen waren het drie foutloze dagen voor het team, echt een geweldig begin van het seizoen”, voegt de Australiër, die het personeel in de fabriek bedankt voor het harde werk, toe.

Op vrijdagmiddag kreeg Ricciardo de kans om de nieuwe regenbanden van Pirelli te testen. De bandenleverancier wilde deze nieuwe 18-inch regenbanden getest hebben, maar moest daarvoor wel het circuit natspuiten gezien het drie dagen droog was. “Het was goed om wat op een natte baan te hebben gereden, we hadden daar nog veel te leren. We hebben toen een ander programma afgewerkt en we hebben genoeg ronden gereden. Het was echt productief. Nu gaat het erom dat we de informatie doorspelen naar het team en dat we voortbouwen op deze positieve start”, aldus de McLaren-coureur.

Foto: Motorsport Images