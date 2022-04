Daniel Ricciardo heeft na de Grand Prix van Emilia-Romagna het boetekleed aangetrokken na de crash met Carlos Sainz. De Australiër geeft toe dat hij fout zat bij het moment dat einde race voor de Ferrari-coureur betekende: “Ik heb zijn en mijn race verpest.”

Ricciardo had een prima start en probeerde in bocht 1 meteen de aanval in te zetten bij Sainz, maar schoot daarbij tegen de Ferrari die vervolgens in de grindbak terechtkwam. Het betekende meteen einde race voor een van de twee helden van de massaal aanwezige Tifosi en voor Ricciardo viel er vervolgens weinig beters van te maken dan de achttiende en laatste plek.

“Ik dacht eerst dat ik van achteren geraakt werd waardoor ik tegen hem reed”, legt Ricciardo uit bij Viaplay. “Maar volgens mij werd ik pas erna geraakt. Toen ik Carlos al geraakt had voelde ik een duwtje. Ik herinner me dat ik over de kerbs reed en mezelf wat ruimte wilde geven, maar toen ik op de kerb kwam gleed ik ervan af en gleed ik tegen Carlos aan.”

“Het wordt allemaal natuurlijk wat krap”, doelt Ricciardo op de hectiek van de start. “Gisteren kon je er op de droge baan nog wel mee wegkomen, maar het was glad en de marge voor fouten was er niet. Sorry dat ik zijn en mijn race verpest heb”, is Ricciardo schuldbewust. “Ik zal kijken of het anders had kunnen aanpakken. Maar het is gewoon tricky om in bocht 1 onder deze omstandigheden de balans te vinden. Het was jammer. Toen hadden we schade en was de race over voor ons.” Na de interviews nam Ricciardo nog de tijd om naar de hospitality van Ferrari te gaan om zijn verontschuldigingen aan te bieden bij Sainz.

Foto: Motorsport Images