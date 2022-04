Carlos Sainz heeft niet bepaald lekkere dagen gehad tijdens Ferrari’s thuisweekend op het Italiaanse Imola, waar zijn race er al op zat voor deze goed en wel was begonnen.

Dit na een botsing in de eerste bocht met McLarens Daniel Ricciardo, die tegen Sainz aanschoof, en hem zo in de rondte en de grindbak in duwde. Het betekende gelijk uitstappen voor Sainz, die zelf vrijdag al was gecrasht in de kwalificatie. Zijn goede werk tussendoor in de sprintrace, was dus gelijk teniet gedaan.

“Dit was heel slecht”, draait Sainz daar tegenover Sky Sports F1 niet omheen. “Een zwaar moment”, noemt hij het zelfs. “Dit is uiteraard niet wat ik wilde, dat mijn race zo eindigde voor het oog van al die fans”, verwijst Sainz naar hoe hij pal voor wat volgepakte tribunes strandde.

“Als sporter krijg je echter met dit soort moeilijke momenten te maken. Je moet er dan doorheen. Zolang ik hard blijf werken, breken de goede tijden vanzelf weer aan”, is Sainz daarvan overtuigd. De Spanjaard stond voor dit weekend derde in het WK, maar is afgezakt naar de vijfde plek.

