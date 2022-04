Charles Leclerc steekt de hand in eigen boezem na zijn blunder in Imola. De Ferrari-coureur bracht de tifosi tot wanhoop met een kostbare spin waarmee hij een zekere podiumplek vergooide.

De zege zat er sowieso al niet meer in, maar Leclerc heropende vanaf P3 de dans om de tweede plek met een late pitstop voor soft-banden. Red Bulls Sergio Pérez, die daarvoor tweede lag, reageerde een ronde later gelijk door ook te stoppen.

Leclerc richtte zijn vizier daarna met hernieuwde hoop op Pérez, nadat de Mexicaan hem eerder had gelost. Bij het ingaan van de Variante Alta pakte Leclerc vervolgens echter te veel kerb, spinde, raakte de muur en moest nogmaals naar de pits vanwege schade aan zijn vleugel. Hij finishte daarna nog als zesde.

“Dit was niet geweldig”, beaamt Leclerc voor de camera van Viaplay. “Ik heb dit jaar weinig tot geen fouten gemaakt, maar dit was een grote”, geeft hij toe. Aangezien Red Bull ‘onder alle omstandigheden gewoonweg sneller was’, wilde hij te veel, erkent Leclerc. “Ik probeerde wat sneller door bocht 14-15 te gaan om Sergio daarna in te halen op het rechte stuk, maar pushte te veel. Dat is erg jammer.”

Leclerc kukelde aanvankelijk naar de negende plek, maar vocht zich dus nog terug naar de zesde plaats. Hij leverde – met de sprintrace meegeteld – zo in één weekend 19 punten in op winnaar (en titelrivaal) Max Verstappen. Verstappen staat nu tweede in het WK op 27 punten. Voor dit weekend was Leclercs voorsprong nog maar liefst 46 punten.