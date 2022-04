De eerste twee races van 2022 waren allesbehalve geweldig voor McLaren, toch gelooft Daniel Ricciardo nog in zijn team. Dusdanig dat het hem ‘niet zou verbazen’ als McLaren dit jaar een race wint.

McLaren kende een valse start van het nieuwe seizoen. In Bahrein scoorde het team nul punten en kwamen Ricciardo en Lando Norris amper in beeld. Een week later ging het al wat beter voor de papajaoranje bolides, al was de zevende plaats nog niet helemaal waar Norris op gehoopt had, zeker niet nadat Ricciardo vorig jaar nog de zege pakte in Monza en hijzelf in Rusland had kunnen winnen.

Het is nog geen ideale situatie bij McLaren, maar Ricciardo zou niet verbaasd zijn als het team het dit jaar alsnog helemaal omgooit en uiteindelijk een race wint. “Als het komt, dan zal dat zeker later dan gewenst zijn”, vertelt Ricciardo aan The Race. Volgens Ricciardo komt McLaren nog wel ‘meer dan een seconde’ tekort om voor zeges te gaan. Een groot gat naar de top, maar: “Als we dit jaar op een bepaald moment een race zouden winnen, dan zou het me niet verbazen omdat ik nog steeds geloof in het team, het proces en de mensen die we hebben om de klus te klaren.”

Ricciardo benadrukt dat hij ‘100 procent vertrouwen’ heeft in het team en teambaas Andreas Seidl. Dat ze in Bahrein slechts veertiende en vijftiende werden, zorgde voor een ‘crisismodus’ bij McLaren. “We hebben ons daar uit gehaald, maar het is waar dat we dit schip moeten keren en hij is een van de beste mensen om dat te doen. Vraag het me over zes maanden nog eens en dan ben ik misschien niet verbaasd over waar we staan”, aldus de Australiër.