Rick Jansen is van huis uit docent economie, maar ruim tien jaar alweer maakt de inwoner van Roermond rondom Formule 1-races furore als DJ Admin. Van fanzones tot de paddock, overal is hij actief. “Ik deel mijn ervaringen ook met mijn leerlingen.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met de Limburgse onderwijzer annex DJ Admin. Lees hieronder alvast een passage uit het artikel.

Rick, allereerst, kan je even uitleggen wat je met Formule 1 hebt?

“Ik ben in 1994 de sport gaan volgen. Eigenlijk door Jos Verstappen, die in Montfort, bij mij in de buurt, is geboren. Mijn eerste actieve herinnering aan de sport is de race van Jos Verstappen in Hockenheim. In 2014 ben ik voor het eerst gevraagd tijdens het F1-weekend in Spa-Francorchamps te gaan draaien op een jongerentribune. Inmiddels heb ik ruim honderd races gedaan.”

Tussendoor ben je ook docent economie aan het Philips van Horne College in Weert. Hoe werkt die combinatie?

“Heel goed. Op dinsdag, woensdag en donderdag sta ik voor de klas en ben ik een normale docent. In het vliegtuig kijk ik meestal proefwerken na en bereid ik lessen voor. Je hebt dan toch geen bereik, dus dan kan je geconcentreerd werken. Uiteraard deel ik mijn ervaringen ook met mijn leerlingen. Ik vertel over mijn reizen, maar ben natuurlijk ook ZZP’er met een eigen bedrijf, dus er zijn raakvlakken met het vak dat ik geef.”

Wat geeft jou de meeste voldoening aan het werken in de Formule 1-scene?

“Dat is voor mij echt de afwisseling. Dat ik bijvoorbeeld ’s ochtends in de paddock begin met chille muziek wanneer de coureurs binnen komen wandelen, gevolgd door een Nederlands uurtje in de middag en internationaal knallen in de avond. Ook het publiek verschilt dus enorm. Van mannen in nette pakken in de paddockclub tot de feestvierders in het oranje in de fanzones.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.