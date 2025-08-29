Rick Jansen is van huis uit docent economie, maar ruim tien jaar alweer maakt de inwoner van Roermond rondom Formule 1-races furore als DJ Admin. Van fanzones tot de paddock, overal is hij actief. Ook tijdens de Dutch GP zet hij de boel op z’n kop. “Voor mij is Zandvoort het summum.”

Dit interview verscheen in een eerdere editie van FORMULE 1 Magazine.

– Allereerst, kan je even uitleggen wat je met Formule 1 hebt?

“Ik ben in 1994 de sport gaan volgen. Eigenlijk door Jos Verstappen, die in Montfort, bij mij in de buurt, is geboren. Mijn eerste actieve herinnering aan de sport is de race van Jos Verstappen in Hockenheim. In 2014 ben ik voor het eerst gevraagd tijdens het F1-weekend in Spa-Francorchamps te gaan draaien op een jongerentribune. Inmiddels heb ik ruim honderd races gedaan.”

– Tussendoor ben je ook docent economie aan het Philips van Horne College in Weert. Hoe werkt die combinatie?

“Heel goed. Op dinsdag, woensdag en donderdag sta ik voor de klas en ben ik een normale docent. In het vliegtuig kijk ik meestal proefwerken na en bereid ik lessen voor. Je hebt dan toch geen bereik, dus dan kan je geconcentreerd werken. Uiteraard deel ik mijn ervaringen ook met mijn leerlingen. Ik vertel over mijn reizen, maar ben natuurlijk ook ZZP’er met een eigen bedrijf, dus er zijn raakvlakken met het vak dat ik geef.”

– Wat doe je precies tijdens de F1-weekends?

“Ik werk eigenlijk voor de lokale promotors. In de voorbereiding op een race word ik doorgaans naar voren geschoven door Formula One Management als één van hun vaste dj’s. Vervolgens nemen de promotors contact met mij op en maken we afspraken. Ik draai voor de internationale fans, maar bij sommige races met veel Nederlandse fans verzorg ik ook altijd een Nederlands uurtje met Nederlandse muziek. Dan heb je op een gegeven moment tweehonderd gekken in het midden staan die van links naar rechts bewegen en het leuke is dan dat de rest eromheen al snel mee gaat doen. Zo zorgen we dat iedereen een leuke associatie krijgt met de Orange Army.”

– Wat geeft jou de meeste voldoening aan het werken in de Formule 1-scene?

“Dat is voor mij echt de afwisseling. Dat ik bijvoorbeeld ’s ochtends in de paddock begin met chille muziek wanneer de coureurs binnen komen wandelen, gevolgd door een Nederlands uurtje in de middag en internationaal knallen in de avond. Ook het publiek verschilt dus enorm. Van mannen in nette pakken in de paddockclub tot de feestvierders in het oranje in de fanzones.”

– Wat zijn voor jou als DJ de leukste de leukste races om te doen?

“Voor mij is Zandvoort het summum, maar daarnaast vind ik Singapore altijd een vette beleving. Dan sta ik daar als dj tegen de skyline van de stad op te kijken. En in Singapore zijn zeven verschillende podia, die we als dj’s allemaal af gaan. Dus qua beleving is dat voor mij heel gaaf. Tegelijkertijd zijn de races in het Midden-Oosten ook bijzonder. Je merkt dat die mensen gedurende het jaar wat minder feestvieren, maar bij hen zie je een beetje wat bij ons na de corona-periode gebeurde. Wij hadden destijds een tijd niet mogen feesten en toen het weer mocht, kwam er een enorme bulk energie vrij. Dat principe zie ik eigenlijk ieder jaar een beetje gebeuren in Abu Dhabi, Qatar en Bahrein.”

– Ik neem aan dat je ook nauwlettend de sport zelf volgt. Wat vind je van het seizoen tot dusver?

“Voor de sport is het goed dat de spanning terug is. Ik gun Max natuurlijk zijn vijfde wereldtitel, maar ben blij dat het geen seizoen is zoals twee jaar geleden toen je voor een race eigenlijk al wist dat hij zou gaan winnen. Ik vind het super dat McLaren terug is aan de top en dat ook Mercedes en Ferrari weer aanhaken. Ik ben in de eerste plaats een sportliefhebber. Tuurlijk, ik ben fan van Max, maar ik kan ook genieten van een koele kikker als Oscar Piastri. Ik hoop stiekem dat dit seizoen ook weer een spannende climax krijgt, een beetje zoals in 2021. Dat was voor ons Nederlanders een droomscenario. Wat mij betreft mag de beslissing nog wel een keer vallen in de laatste race, dat zou echt top zijn.”

