Rick Jansen combineert zijn werk als economiedocent al jaren met bijklussen in de Formule 1. Als DJ Admin zorgt hij voor de sfeer en bouwt hij menig Grand Prix om tot een feestje. Tijdens de openingsraces van het aankomende seizoen is de huis-dj van de koningsklasse echter niet van de partij. Door de uitgebroken oorlog in het Midden-Oosten vindt hij het ‘niet verantwoord’ om zijn optredens door te zetten.

“Het is verschrikkelijk wat er aan de hand is in de wereld”, schrijft Jansen op zijn Facebookpagina. “Dat is het grote leed. Het kleine leed raakt mij persoonlijk.” De Roermondenaar heeft zijn Formule 1-shows in Australië, China en Japan geannuleerd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het zijn op zichzelf veilige bestemmingen, maar volgens Jansen is het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord om zijn dj-klussen voort te zetten. “Qatar Airways is de hoofdsponsor van de Formule 1, dus we vliegen altijd via Doha”, verduidelijkte hij tegenover de Limburgse omroep L1 Nieuws.

LEES OOK: INTERVIEW | Docent economie zet als DJ Admin ook Zandvoort op z’n kop

“Andere maatschappijen vliegen natuurlijk ook naar die bestemmingen, maar die bieden geen gunstige vertrektijden; dan zou ik mijn werk op school niet kunnen combineren”, legde hij uit. Jansen is als economiedocent tevens mentor van een examenklas. “Als ik in Bahrein zit, kan ik nog wel een manier vinden om naar huis te komen. Maar als ik in Australië, China of Japan zit, kan het zomaar zijn dat ik niet thuiskom. Als mentor van een examenklas zitten we nu in de laatste fase en moet ik er voor hen zijn.”

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email

We