De oorlog in het Midden-Oosten dreigt gevolgen te hebben voor F1. Eerder waren er al vraagtekens rond de aanvoer van materiaal voor de openingsrace in Australië. Inmiddels heerst er ook onzekerheid over de geplande Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië, landen die door het oorlogsgeweld zijn getroffen. George Russell en Carlos Sainz, voorzitters van de coureursvakbond, spreken hun vertrouwen uit dat FOM en de FIA de juiste keuzes maken met het oog op de veiligheid.

Tijdens de mediadag in Melbourne kregen Russell en Sainz vragen over de oplopende spanningen rond de races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Beide Grands Prix staan in april op de kalender, maar gezien de huidige situatie is het onzeker of zij doorgang kunnen vinden. “Uiteindelijk vertrouwen we erop dat de Formule 1 en de FIA de juiste beslissing nemen”, aldus Russell. “De situatie kan dagelijks veranderen, dat is duidelijk. Bovendien duurt het nog vier of vijf weken voordat we daar racen, dus op dit moment dringt niemand echt aan op concrete antwoorden.”

Russell benadrukte dat de coureurs weinig invloed hebben op eventuele aanpassingen van de kalender. “Wij gaan daar niet over”, voegde hij eraan toe. “We vertrouwen erop dat de Formule 1-top de juiste keuzes maakt. Ik weet zeker dat er een plan B klaarligt. Voor nu houden wij ons als coureurs afzijdig. We mogen aannemen dat men er bovenop zit.”

‘Speculeren heeft geen zin’

Carlos Sainz, net als Russell voorzitter binnen de GPDA, sprak eveneens zijn vertrouwen uit in FOM en de FIA. “Volgens mij zijn de Formule 1 en de FIA veel beter geïnformeerd over wat er in het Midden-Oosten gebeurt dan wij ooit kunnen zijn”, stelde hij. “Zij beschikken over de juiste contacten, zowel in de regio als wereldwijd. Uiteindelijk zijn wij afhankelijk van de beslissingen van het management, maar ik heb er vertrouwen in dat die tijdig en zorgvuldig worden genomen. Omdat die races nog enkele weken op zich laten wachten, heeft het weinig zin om daar nu al uitgebreid over te speculeren.”

De Formule 1 liet eerder weten de situatie in het Midden-Oosten ‘nauwlettend in de gaten te houden.’ De FIA publiceerde later een vergelijkbare verklaring via sociale media. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukte dat de veiligheid van alle betrokkenen prioriteit heeft en dat de organisatie in nauw contact staat met lidclubs, organisatoren, teams en vertegenwoordigers ter plaatse. Over de specifieke Grands Prix in het Midden-Oosten werd vooralsnog niets gemeld.

