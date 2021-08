Zandvoort is er klaar voor. Het begon maandag met de eerste beelden van aankomende vrachtwagens die zich om de bekende kleine rontonde voor het NH Hotel in Zandvoort vouwden. Na de lange aanloop van eerste geruchten, de bevestiging, de verbouwing en uitstel door de pandemie, staat de Grand Prix van Nederland dan eindelijk echt voor de deur.

De badplaats is al helemaal opgetuigd tot Grand Prix-locatie. Sinds de laatste GP in 1985 is er niet heel veel veranderd op de Zandvoortse boulevard, maar met de vlaggen van GP-hoofsponsoren en de Formule 1 wordt de setting plots heel actueel. De kleuren en logo’s waarvan je gewend bent ze te zien in bijvoorbeeld Spa, Monza of Spielberg. Mijn generatie heeft Zandvoort nog nooit meegemaakt als GP-locatie en dan is het toch best apart plots de boulevard waar je honderden keren overheen bent gereden, te zien in F1-stijl. Wat dat betreft is het wel een mooie knipoog naar 1985 dat er nog zoveel hetzelfde is.

Waar destijds nog weleens gaten in hekken werden gevonden om door te sluipen, is dat anno 2021 in ieder geval onmogelijk. Een rondje duinen rondom het CM.com Circuit Zandvoort, zoals het nu officieel heet, leert dat de baan hermetisch is afgesloten. Onderweg tref ik een vader en zoon uit Zoetermeer, ervaren met het verschijnsel om gratis wedstrijden te kijken vanuit de duinen. “Bij de Marlboro- en Renaultbocht hebben we nog weleens GT-wedstrijden kunnen kijken, maar dat zal niet er niet inzitten dit weekend.” De twee zeggen wel nogal verrast te zijn door de enorme metamorfose die de baan heeft ondergaan voor de Grand Prix.

De grote tribunes bij de Hans Ernst-chicane, laten we het gewoon het Hans Ernst Stadion noemen, maken indruk. “En ik mis hier en daar wel de duinen die zijn verdwenen. Ik liet mijn zoon een video van het circuit in nieuwe staat zien en hij schrok dat zijn favoriete zandbak verdwenen was, haha. Ach ja, het is een compromis om het mogelijk te maken.”

Lopend door de stille, serene duinen is het bijna onwerkelijk dat aankomende vrijdag hier de Formule 1-auto’s over het Scheivlak zullen razen. In de afgelopen weken toen het evenement steeds dichterbij kwam, kregen de tegenstanders nog één keer het podium om hun ongenoegen te laten horen. Eigenaar Jan Paap van Strand 21, de komende dagen de thuisbasis van MP Motorsport, is uiteraard maar wat blij dat het gaat beginnen.

“Natuurlijk zijn er altijd mensen die er tegen zijn maar ze krijgen wel veel aandacht, vind ik. Ik zie ook hoe mensen er al maanden enthousiast mee bezig zijn.” Vanaf woensdagnacht treed het vervoersplan ook in werking, één van de stokpaardjes van de organisatie. Het plan waar enorm veel tijd en geld is gestoken, zal het dorp moeten ontlasten van de toestroom. “De voorbereidingen zijn bijna een beetje over de top”, aldus Paap. “De loopbruggen over de boulevard bijvoorbeeld. We hebben wel vaker 100.000 mensen hier gehad, haha. Maar nee, laat het maar beginnen!”

