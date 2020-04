Rudy van Buren verovert vaste plek in Porsche Carrera Cup

Wanneer is uiteraard nog de grote vraag maar zodra het Porsche Carrera Cup-seizoen begint is Rudy van Buren daar van begin tot eind bij. Vorig jaar reed hij al enkele keren mee in de Carrera Cup en ook de Super Cup, voor 2020 heeft Van Buren een stoeltje bij het Cartech Motorsport Team.

Van Buren won in 2017 de eerste editie van World’s Fastest Gamer, een wedstrijd georganiseerd door McLaren. De naam van de wedstrijd zal dan ook prominent op zijn Porsche GT3 te zien zijn. “Het heeft vele deuren geopend voor mij. Alleen al om de competitie te winnen was ongelooflijk, daarna mocht ik de McLaren M23 op Goodwood rijden en meedoen in de Race of Champions. Het heeft mij alleen maar gesterkt om meer te zijn dan alleen een simracer of een professioneel simulatorcoureur.”

“Racen is duur en nu krijg ik het vertrouwen van mensen, een enorme kans. Nu is het aan mij om dat vertrouwen terug te betalen.” Na zijn simulatorwerk bij McLaren doet Van Buren inmiddels hetzelfde voor het Formule E-team van Mahindra. De stap nu naar de Carrera Cup mag wel een kroon op zijn werk genoemd worden. “Dit is gedurende 2019 altijd al het doel geweest. Er waren scepsis eerst maar ik heb nooit opgegeven. Toen alles rondkwam in februari en dat mag je best weten, heb ik wel even gehuild. Het betekent heel veel voor mij, weer een stapje omhoog op de ladder. Het is niet het einddoel, ik wil altijd meer. ”

Als het seizoen eenmaal kan beginnen, geeft de Nederlander zichzelf eerst nog wat tijd om te groeien maar daarna komt de lat snel hoger te liggen. “Ik wil rond de top 10 beginnen en dan mijn weg naar voren vinden zodra ik meer tijd heb gehad achter het stuur. Daar ontbreekt het nu nog aan. De leercurve is steil en vlakt dan af, ik ben nog niet op het punt van afvlakken. Maar ik zie mezelf wel als iemand die voor goede resultaten moet kunnen gaan aan het eind van het seizoen. Altijd hoog blijven inzetten!”