P6 en P16: het zijn niet de posities waar Mercedes vandaag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor had willen gaan, toch is dat de realiteit voor het team. Daar baalt George Russell van, al is hij er nog altijd van overtuigd dat het team de problemen met de W13 zal oplossen: “We komen er wel.”

Het was voor Mercedes alles behalve een geweldige zaterdag in Jeddah. Na Q1 lag Lewis Hamilton er al verrassend uit en hoewel George Russell wél Q3 bereikte, kwam hij daar niet verder dan de zesde tijd. Daarmee staat hij achter de Alpine van Esteban Ocon.

“We zijn een team en als team zijnde was dit geen goede dag”, geeft Russell toe bij Sky Sports. Hij beklaagt zich over het inconsistente gedrag van de W13, maar ziet wel dat zijn kant van de garage de afstelling beter voor elkaar had dan de andere kant. “Ik weet niet waarom en hoe. We zijn hier niet om voor de vijfde of zesde plek te gaan. We stonden negen tienden van Pérez vandaan.” Kortom, werk aan de winkel voor Mercedes, al was dat na Bahrein geen nieuws meer voor het team.

Wat dan de oorzaak van de tegenvallende kwalificatie van Hamilton kan zijn volgens Russell? “Vertrouwen. Ik heb me in de positie bevonden dat ik geen vertrouwen had in de auto en als het er dan om gaat, kan je niet echt tot de limiet pushen. Lewis zat er het hele weekend bij, totdat ze de afstelling veranderden. Toen had hij geen vertrouwen in de auto in Q1, dat was jammer.”

“We weten wat het probleem is en iedereen werkt er dag en nacht aan om het op te lossen”, voegt Russell toe. “Dat zorgt ervoor dat we niet aan andere gebieden kunnen werken. Al onze inspanningen zijn gericht op het oplossen van het porpoising.” Voor nu is het een kwestie van geduld, weet Russell: “We komen er wel.”