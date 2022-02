De Mercedes W13 komt ‘heel goed’ overeen met wat George Russell in de simulator gevoeld heeft. De Brit wil er dankzij de weersomstandigheden van de shakedown nog echter weinig aan tillen.

Mercedes verrichtte afgelopen vrijdag de shakedown op Silverstone, waar Lewis Hamilton en George Russell honderd kilometer mochten afleggen. Het kampioensteam koos daarvoor niet de beste dag met storm Eunice, waar met name Russell nog wat last van had. Toch was het een nuttige sessie voor de Brit, ondanks de ‘absoluut gestoorde’ wind.

“Ik heb de auto op het zwarte spul gehouden”, grapt Russell. “De auto gedroeg zich grotendeels zoals we verwacht hadden, maar in dit soort omstandigheden, met regen en wind, kan je daar niet veel van maken. Voorlopig bevinden we ons in een goede positie en zitten we waarschijnlijk wel goed voor Barcelona”, doelt de Mercedes-coureur op de shakedown in Barcelona, die deze woensdag van start gaat.

Het waren voor Russell de eerste echte kilometers met de W13 nadat hij in de winter al genoeg in de simulator heeft kunnen testen. Tussen die twee zaten weinig verschillen. “Het kwam heel goed overeen met wat we in de simulator zagen”, zegt hij tegen Motorsport.com. “Maar het zal een constant leerproces zijn. We moeten het vandaag allemaal met een korreltje zout nemen en het programma afwerken, ervoor zorgen dat de auto goed loopt, dat de coureurs zich op hun gemak voelen en dat we ons in de best mogelijke positie bevinden voordat we naar Barcelona gaan”, aldus Russell.