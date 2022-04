Terwijl Charles Leclerc er in Australië met de zege vandoor ging, zat de race er voor teamgenoot Carlos Sainz al snel op. De Spanjaard geeft aan dat hij stuurproblemen had waardoor hij wat terrein verloor: “Ik wilde de achterstand goedmaken, maar ik maakte duidelijk een fout.”

Sainz moest vanwege twee pechmomenten in de kwalificatie vanaf de negende plaats starten in Australië. Hij begon op de harde band en verloor veel posities bij de start. Vervolgens wilde hij die plaatsen weer goedmaken, maar dat kwam hem duur te staan. Een inhaalpoging leidde tot een spin en uiteindelijk strandde hij in de grindbak, waardoor zijn race er vroeg op zat.

“We hadden opnieuw problemen met het stuur”, legt Sainz de problemen bij de start uit. “Het was een vergelijkbaar probleem als gisteren. Een aantal knoppen werkte niet, dus we moesten het stuur vervangen. Die was niet goed ingesteld voor de start. Ik schoot in de anti-stall. Daardoor begon ik met een achterstand en die probeerde ik goed te maken.”

“Ik maakte duidelijk een fout”, geeft Sainz toe. “De banden waren er waarschijnlijk nog niet klaar voor om in te halen. Ik schatte de grip verkeerd in en maakte een fout. Dat kwam me op een uitvalbeurt te staan.”

Het was toch al een wat wisselvallig weekend voor Sainz, die niet tevreden is met zijn eigen prestaties maar ook naar het team wijst. “Ik ben niet perfect geweest, maar we zijn als team ook niet perfect geweest. Ik wil nu analyseren wat we verkeerd deden en sterker terugkomen.”

Terwijl Sainz’ race er snel op zat, wist teamgenoot Charles Leclerc de zege te pakken. Sainz had dan ook op meer gehoopt. “In het slechtste scenario zouden we voor de vierde plaats zijn gegaan. Zonder de problemen van gisteren en vandaag had ik voor de zege moeten strijden. Om dan met nul punten het circuit te verlaten, is teleurstellend. We moeten wat perfecter zijn als een team en dat waren we dit weekend duidelijk niet.”