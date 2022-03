Carlos Sainz heeft na het analyseren van de Grand Prix van Bahrein een ‘aantal zeer interessante theorieën’ om het gat naar teamgenoot Charles Leclerc te verkleinen. Hij was uiteindelijk wel tevreden met zijn kwalificatie, maar weet ook dat hij beter kan dan wat hij in de race liet zien.

Sainz streed vorige week nog mee om de poleposition, maar kwam slechts een tiende van een seconde tekort op teamgenoot Leclerc. De Spanjaard begon vanaf de derde plaats en kon het tempo van Leclerc en Max Verstappen vooraan niet volgen. Dankzij de uitvalbeurt van Verstappen kwam Sainz alsnog op de tweede plek terecht, maar hij weet dat er nog werk aan de winkel is.

“Ik deed mee om de poleposition, dat was goed nieuws voor mij omdat ik een gebrek aan gevoel heb met deze auto”, legt Sainz uit. “Ik begrijp de auto ook nog niet helemaal. Het was dus goed nieuws dat ik nog steeds een paar zeer sterke ronden, die me bijna de pole opleverden, kon rijden.”

“Maar,” zo vervolgt Sainz, “het feit is dat ik nog steeds moet werken aan de afstelling, ik moet de auto beter leren begrijpen.” Sainz heeft de race geanalyseerd met zijn engineers en zij kwamen met een ‘aantal zeer interessante theorieën’ om het gat naar Leclerc te verkleinen. Bovendien kan de Spanjaard ‘een aantal zeer interessante dingen’ proberen in Saoedi-Arabië.

“Het wordt alleen niet een kwestie van één race”, geeft de Spanjaard toe. “Een beetje zoals vorig jaar. Maar we hebben wat meer steekproeven nodig. Ik weet niet of Bahrein een one-off was en dat ik hier in Jeddah weer sta waar ik zou moeten staan. We zullen het wel zien, het is nog vroeg.”

