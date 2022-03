Charles Leclerc en Carlos Sainz zouden een onderlinge titelstrijd zonder moeite verwelkomen. Dat zou ‘geweldig nieuws’ zijn voor Ferrari, denkt Sainz.

In Bahrein toonde Ferrari aan dat het de potentie heeft om weer voor de titel te strijden. Charles Leclerc en Carlos Sainz vertrokken vanaf de eerste en derde startplek en eindigden uiteindelijk als eerste en tweede. Het was een spannend gevecht met de Red Bulls, totdat die allebei uitvielen. Mocht het zover komen dat Leclerc en Sainz een onderlinge titelstrijd moeten uitvechten, dan zouden ze dat allebei zonder moeite verwelkomen.

“Dat is een erg goed probleem om te hebben”, stelt Leclerc. “We wisten bij het ingaan van het seizoen dat we er beter voor zouden staan dan de afgelopen twee jaar, maar we wisten nog niet echt waar we stonden. Nu zien we dat we echt in de mix zitten om voor de titel te gaan, dat is geweldig! Ik denk dat we allebei heel erg blij zijn dat we een auto hebben die in staat is om te winnen. We zullen er zeker voor vechten”, aldus de Monegask.

Sainz sluit zich aan bij zijn teamgenoot. “Het is geweldig nieuws voor Ferrari en voor ons omdat Ferrari hier hoort te staan, dit is waar Charles en ik willen staan, vechtend voor wereldkampioenschappen.” Voordat het echt een titelstrijd kan worden tussen de twee teamgenoten in het rood, weet Sainz dat het team niet stil moet zitten. “Het wordt een lang jaar, we moeten ervoor zorgen dat we de auto blijven ontwikkelen. Op dit moment is het een snelle auto, zoals Lewis (Hamilton, red.) zei, maar deze moet het hele jaar snel blijven om ons in de strijd te houden.”

“Het is een geweldig probleem om te hebben”, doelt Sainz op een eventueel onderling duel. Voor de race spraken de teamgenoten elkaar nog, laat de Spanjaard weten. “We zeiden tegen elkaar dat dit goed voelt, om als eerste en derde te starten en om eindelijk voor iets groots te vechten, samen. Dat was het moment dat we realiseerden dat we in de titelstrijd zitten.” Hoe het ook eindigt: “We hebben een goede strijd in het vooruitzicht.”

