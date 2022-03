Charles Leclerc lag vele ronden aan de leiding in de Grand Prix van Bahrein, maar moest meerdere aanvallen van Max Verstappen afslaan. De druk viel weg toen de Nederlander uitviel met motorproblemen en met de zege in zicht zag Leclerc de kans om met zijn team te dollen op de boordradio.

“Er is iets aan de hand met de motor”, roept Leclerc tot twee keer toe op de boordradio als hij in de laatste ronde de voorlaatste bocht nadert. “Begrepen”, antwoordt zijn engineer, die al door lijkt te hebben dat de Monegask grapt, gezien de lacherige reactie. Leclerc bevestigt dan ook daarna: “Ik maak maar een grapje.” Ook dan is het gelach bij de engineer te horen, die weet dat de 1-2 Ferrari niet meer kan ontgaan.

Of het hele team die grap kon waarderen, zeker nadat er in de slotfase al drie uitvallers waren vanwege motorproblemen, weet de racewinnaar niet zeker. “Ik grapte op de boordradio dat er wat geks aan de hand was met de motor”, legt Leclerc uit bij Sky Sports. “Ik ben er vrij zeker van dat de engineers dat niet konden waarderen. Maar het was leuk. Ik zat de laatste tien of vijftien ronden te hopen dat er geen betrouwbaarheidsproblemen zouden zijn. Toen zag ik dat Max problemen had en dacht ik: ‘Houd het alsjeblieft tot het einde vol’. Dat gebeurde ook.”

Na de zege kon Leclerc zijn tranen niet helemaal in bedwang houden. “Ik blijf mezelf herhalen, maar de afgelopen twee jaren waren ongelofelijk zwaar voor het team. We wisten dat dit een grote kans zou zijn voor het team. De jongens hebben geweldig werk geleverd, de auto is fantastisch. We zijn op de best mogelijke manier begonnen: poleposition, snelste raceronde, de zege en de 1-2 met Carlos. Het kon niet beter. Het is geweldig om weer aan de top te staan.”

