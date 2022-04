Carlos Sainz heeft hard kunnen lachen om de geruchten dat de contractonderhandelingen met Ferrari stroef verliepen. Het was juist ‘supermakkelijk’, stelt de Spanjaard: “Alles stond zo goed als vast.”

Donderdag maakte Ferrari bekend dat Sainz tot en met 2024 voor het team blijft rijden. Geheel verrassend was dat niet, aangezien beide partijen in de winter duidelijk maakten dat zij een langere samenwerking wel zagen zitten. Toch deden er vorige week plots geruchten de ronde dat de contractonderhandelingen stroef verliepen. Sainz zou namelijk maximaal op één jaar extra kunnen rekenen, terwijl hij er zelf minstens twee wilde hebben.

Die geruchten bleken uiteindelijk dus niet waar. “Je kunt je voorstellen hoe hard ik thuis zat te lachen toen mensen deze dingen begonnen te schrijven!”, zegt Sainz. “Alles stond al zo goed als vast en we zaten gewoon op Imola te wachten om het aan te kondigen. Zoals altijd in de Formule 1 heb je grappige tijden met roddels.”

Sainz benadrukt vervolgens dat het juist ‘supermakkelijke’ onderhandelingen waren. “Het was makkelijk na het eerste jaar dat we hadden”, legt de Spanjaard uit. “Het was best makkelijk om in de winter tot een akkoord te komen en om het aan te kondigen in Imola, voor de ogen van de Tifosi, was het ideale moment. We hadden dus een goed plan samengesteld voor de aankondiging”, aldus Sainz.

Voor Sainz was het wel belangrijk dat hij zich kon focussen op zijn prestaties op de baan, zonder zich zorgen te hoeven maken om de toekomst. Daardoor was de duur van het contract wel degelijk van belang, geeft hij aan. “Het is geen geheim dat niet alleen ik, maar ook andere coureurs zeggen dat het belangrijk is voor de coureur om zich volledig te kunnen focussen op de performance en niet te veel op wat de toekomst brengt”, aldus de Ferrari-coureur.