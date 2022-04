Carlos Sainz heeft zijn contract bij Ferrari verlengd, waardoor de Spanjaard tot en met 2024 zeker is van een zitje bij de Scuderia.

Een echte verrassing is de contractverlenging van Sainz niet. De Spanjaard sprak afgelopen winter meermaals de wens uit om langer door te gaan met Ferrari. Dat was wederzijds, aangezien teambaas Mattia Binotto al aangaf dat een verlenging slechts een kwestie van tijd was. Nu is het officieel dat de twee partijen langer doorgaan: Sainz zal nu tot en met 2024 het rood van Ferrari vertegenwoordigen.

“Ik ben erg blij dat ik mijn contract met Scuderia Ferrari heb verlengd”, zegt Sainz. “Ik heb altijd gezegd dat er geen beter Formule 1-team is om voor te racen en na meer dan een jaar bij hen kan ik bevestigen dat het aantrekken van dit racepak en het vertegenwoordigen van dit team uniek en onvergelijkbaar is. Mijn eerste seizoen in Maranello was solide en constructief, met de hele groep die samen vooruitgang boekte. Het resultaat van al dat werk is tot nu toe duidelijk te zien.”

“Ik voel me gesterkt door deze hernieuwde blijk van vertrouwen in mij en nu kan ik niet wachten om in de auto te stappen, mijn best te doen voor Ferrari en om de fans genoeg te geven om over te juichen”, vervolgt Sainz. “De F1-75 bewijst een koploper te zijn die me in staat kan stellen om mijn doelen op het circuit na te jagen, te beginnen met het behalen van mijn eerste Formule 1-zege.”

Sainz maakte vorig jaar zijn debuut bij Ferrari en heeft sindsdien zes podiumplekken gepakt. Hij worstelt momenteel wat meer dan teamgenoot Charles Leclerc met de F1-75. In Melbourne eindigde de race al na anderhalve ronde. Na een slechte start probeerde de Spanjaard plekken goed te maken, maar spinde vervolgens de grindbak in. Sainz staat momenteel derde in het klassement met 33 punten, Leclerc leidt met 71 punten.