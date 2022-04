Volgens Ralf Schumacher is na drie races wel duidelijk wie de nummer één is bij Ferrari en weet de nummer twee – Carlos Sainz – dat inmiddels ook.

Charles Leclerc ligt na twee zeges en een tweede plek immers op titelkoers namens Ferrari. Natuurlijk, het is nog vroeg en er kan met nog twintig races te gaan nog veel gebeuren, maar de Scuderia heeft zich volgens Schumacher al achter haar kroonprins uit Monaco geschaard.

“De rangorde bij Ferrari is inmiddels wel vastgesteld”, verklaart Schumacher tegenover F1-Insider. “Sainz weet dat ook, en is daar duidelijk zuur over”, constateert Schumacher, wellicht verwijzend naar Sainz’ mislukte inhaalrace in Melbourne, waar de Spanjaard in de grindbak eindigde.

(tekst loopt door onder de foto)

De latere winnaar Leclerc passeert de in de grindbak gestrande Sainz.

Net als vroeger

Volgens Schumacher is het bij Ferrari niet meer dan normaal dat het zich al vroeg in een seizoen achter de toonaangevende coureur schaart. Dat deed het immers ook in de gloriejaren van zijn broer Michael bij de Scuderia.

“Er was een tijd dat iemand zeer succesvol was bij Ferrari”, verwijst hij daarnaar, “en toen was het ook zo dat Ferrari relatief vroeg wist op welke coureur ze zich zouden concentreren.” Michael Schumacher was eigenlijk altijd de onbetwiste nummer één bij Ferrari, en won vijf van zijn zeven titels met het team.