Ferrari was een van de positieve verrassingen bij de shakedown in Barcelona, maar Carlos Sainz durft nog niet te zeggen waar het team staat. Dat zal pas in Bahrein duidelijk worden, benadrukt de Spanjaard.

Na de shakedown waren er veel tevreden gezichten te zien bij Ferrari. Het team heeft hard gewerkt aan de F1-75 en dat heeft zich tot nu toe uitbetaald. De nieuwe bolide bleek zeer betrouwbaar aangezien Ferrari het meeste aantal ronden reed in Barcelona: 439. Ferrari was daarmee het enige team dat meer dan vierhonderd ronden reed en aangezien het bij de testdagen vooral belangrijk is dat je kilometers maakt, zijn de verwachtingen hoog voor de Scuderia.

Maar net als alle andere teams en coureurs weet ook Carlos Sainz dat de eerste testdagen weinig duidelijkheid bieden over de rangorde. “Ik kan me voorstellen dat jullie je conclusies trekken en misschien iets van een rangorde proberen op te stellen”, zegt Sainz in gesprek met Motorsport.com. “Maar we hebben echt geen idee en ik denk dat niemand een idee heeft van hoeveel brandstof de rest heeft gebruikt, evenals de motormodus.”

“We kunnen dus niet bevestigen of ontkennen dat we blij of teleurgesteld zijn, omdat we het gewoon echt niet weten”, benadrukt de Spanjaard. “In Bahrein wordt het misschien wat makkelijker om te raden waar iedereen staat”, doelt hij op de testdagen die daar volgende week plaatsvinden. Een week later vindt daar al de eerste Grand Prix van het seizoen plaats.

Bij de testdagen liet Sainz zich al terughoudend uit over de prestaties van Ferrari, in de hoop dat zijn team niet de favorietenrol toegeschoven krijgt. “We zitten nog zeker niet in de buurt van de limiet, we rijden gewoon onze ronden. We zijn nog niet zo bezig met de prestaties”, sprak hij na de tweede testdag.

Foto: Motorsport Images