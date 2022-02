De afgelopen twee testdagen zijn prima verlopen voor Ferrari, zowel qua betrouwbaarheid als snelheid. Maar, zo benadrukt Carlos Sainz, Ferrari is nu nog niet volledig geïnteresseerd in de performance.

Ferrari begon ijzersterk aan de shakedown in Barcelona. Het Italiaanse team reed op woensdag met 152 de meeste ronden en op donderdag kwamen daar nog eens 149 bij. Dat maakt de Scuderia het productiefste team tot nu toe, maar ook de snelheid zat er goed in met de tweede en derde tijd op woensdag en de eerste en vijfde tijd op donderdag. Bij Ferrari zelf zijn ze op dit moment echter niet zo geïnteresseerd in de rondetijden.

“Het was een goede start voor wat betreft de betrouwbaarheid”, zei Carlos Sainz in de pauze van dag twee. “We hebben anderhalve dag zonder echte problemen afgerond. Dat is een bemoedigend begin voor ons. Daarvoor zijn we in Barcelona.”

“Helaas is het voor jullie niet zo heel boeiend omdat we nog zeker niet in de buurt van de limiet van de auto zitten en we zijn ook nog niet zo bezig met de performance“, vervolgt de Spanjaard. “We doen gewoon onze ronden en dat hebben we prima gedaan.”

Een prima start dus, maar dat voelt voor Sainz zelf niet zo. “Het is een normale start. Ik zou het zo noemen omdat we geen enkel probleem hebben gehad en ik het programma heb kunnen afwerken. Ik weet niet of het goed of slecht is omdat deze auto’s, als je er minder of meer brandstof in doet, drie of vier seconden sneller of langzamer kunnen gaan. Waar sta ik dan binnen die drie of vier seconden? Als ik in het midden begin, waar staat de rest dan? Het is onmogelijk om te voorspellen.”

