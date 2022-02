Het was voor Charles Leclerc ‘pijnlijk’ om vorig jaar verslagen te worden door teamgenoot Carlos Sainz. De Monegask was wel tevreden over het seizoen 2021, maar heeft ook genoeg leermomenten gehad: “Ik was soms iets te optimistisch.”

Leclerc kreeg vorig jaar Sainz naast zich als teamgenoot nadat Sebastian Vettel noodgedwongen – Ferrari wilde zijn contract immers niet verlengen – naar Aston Martin vertrok. De twee jonge coureurs, de jongste line-up voor Ferrari in een lange tijd, bleken al snel aan elkaar gewaagd te zijn. In de kwalificaties ontliepen de twee elkaar nauwelijks en datzelfde gold ook in de races. Maar na 22 races stond toch Sainz boven Leclerc in het klassement in zijn eerste jaar bij de Scuderia.

Lees ook: Leclerc heeft hoge verwachtingen: ‘Team heeft hard gewerkt’

“Natuurlijk doet dat pijn”, zegt Leclerc. “Dat is pijnlijk voor elke coureur. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo was. Zodra je achter je teamgenoot eindigt, of het nou in het kampioenschap of in een race is, doet dat altijd pijn. Je wil altijd je teamgenoot verslaan.”

Teambaas Mattia Binotto stelde na het seizoen dat Leclerc veertig punten misliep door pech, onder anderen door de crash in Hongarije. Dat zou dus ruim genoeg zijn geweest om Sainz te verslaan, maar zo liep het niet. Desondanks is Leclerc tevreden met het verloop van 2021. “Ik was tevreden, maar ik liep ook een aantal kansen mis”, blikt de Monegask terug. “Soms had ik pech, soms verknalde ik het zelf doordat ik te veel wilde, maar daar leer ik van. Een van de sterkste punten van Carlos is dat hij er altijd staat, in elke race weer.”

Lees ook: Marko: ‘Sainz heeft laten zien dat Leclerc wellicht niet zo’n wonderkind is’

“Ikzelf ben soms te optimistisch, zo ook vorig jaar”, geeft Leclerc toe. “Dat heeft me wat punten gekost en daar heb ik de prijs voor betaald, maar ik heb mijn lesje geleerd. Het doet pijn, maar dat is nu in het verleden en ik kijk nu vooruit. Het doet pijn op zo’n moment, maar als ik terugkijk op het afgelopen seizoen, dan ben ik tevreden”, besluit de Ferrari-coureur.