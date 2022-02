Charles Leclerc zegt dat er ‘hoge verwachtingen’ zijn bij Ferrari. De Monegask hoopt dat Ferrari hem dit jaar de auto geeft om voor de titel te gaan: “Iedereen is extreem gemotiveerd.”

Leclerc kon in 2019 met Ferrari nog om de zeges strijden, maar in 2020 gleed Ferrari af naar het middenveld. Toen ging het niet meer om podiums of zeges, maar om punten pakken. Dit jaar hoopt Leclerc, na een veel sterker 2021, dat Ferrari weer regelmatig om de zeges kan meedoen. Aan de inzet van het team zal het in ieder geval niet liggen.

Lees ook: Binotto voelt nog geen druk voor Ferrari om goed te presteren

“Natuurlijk zijn de verwachtingen hoog omdat we Ferrari zijn”, zegt Leclerc. “We zijn een team waarvan verwacht wordt dat we de hele tijd winnen en dat is ook wat ik daarmee bedoelde. Wat mij vertrouwen geeft in de auto van dit jaar is het werk dat ik de afgelopen maanden heb gezien.”

“Het is absoluut ongelooflijk van het hele team”, vervolgt Leclerc. “We hebben zo lang gewerkt aan deze auto en ik heb kunnen zien hoe goed we hebben gewerkt, dat geeft me vertrouwen voor de toekomst.” Volgens Leclerc heerst er een goede stemming binnen het team. “Iedereen is extreem gemotiveerd, ik ook. Ik kan niet wachten om in deze extreem mooie auto te rijden.”

Lees ook: Ferrari toont F1-75; wil strijd voor titel weer aangaan in nieuw tijdperk

Het is voor nu natuurlijk nog even gissen waar de teams dit jaar zullen staan, maar mocht Ferrari een kampioensauto gemaakt hebben dan staat Leclerc klaar om voor de titel te strijden. “Ik kreeg in 2019 in enkele races al de kans om te vechten voor de zege, dat was erg spannend. Mijn mentaliteit is nu in feite hetzelfde. Je probeert het maximale uit de auto en jezelf te halen om het beste resultaat te behalen. Dat is dezelfde aanpak die we zullen hebben als we dit jaar de auto hebben om voor de titel te strijden”, aldus Leclerc.