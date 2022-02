Mattia Binotto denkt dat de druk die er bij Ferrari ligt om in 2022 weer mee te kunnen vechten voor de kampioenschappen wel meevalt. In de aanloop naar het nieuwe seizoen lag de focus vooral op het ontwikkelen van de nieuwe F1-75 die donderdag in Maranello gepresenteerd werd.

Binotto vertelde dat de F1-75 vrijdag haar eerste kilometers zal maken op het circuit van Fiorano voor een shakedown. De Italiaan denkt niet dat Ferrari al na de testdagen zal komen met updates, zoals McLaren wel direct aankondigde. “De auto’s zijn op alle gebieden anders. Er zal veel tijd op de baan voor nodig zijn om de auto te ontdekken”, liet Binotto in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 weten. “Dat kan een aantal races duren. Ik denk niet dat je dat na één test al weet.” De focus van de Italiaanse renstal ligt volgens Binotto dan ook eerst op de testdagen. “Daarna kunnen er misschien wat updates komen, maar dat zullen geen grote updates zijn.”

Druk op Ferrari

De druk op Ferrari om te presteren en weer vooraan mee te kunnen vechten om de kampioenschappen is van buitenaf enorm. Toch voelt Binotto de druk niet als een last: “Met druk omgaan doe je door je vooral op je werk te focussen. We zijn zo druk met de dagelijkse werkzaamheden van ontwerpen, ontwikkelen en onszef verbeteren. Dus we zijn helemaal niet zo bezig met de druk”, liet Binotto weten.

“Natuurlijk voel ik wel de verantwoordelijkheid. Ik denk dat het belangrijk voor Ferrari is om weer competetief te zijn. Het is te lang geleden, we hebben gezegd dat 2022 onze beste kans is om weer vooraan mee te doen.” Met die reden heeft het team veel tijd ingestoken om de auto te ontwikkelen. “Ik ben er trots op om te zien hoeveel inspanning het iedereen gekost heeft.

Aerodynamica

In de zoektocht naar de auto die aan de nieuwe reglementen voldeed was het volgens Binotto belangrijk om ruimdenkend te zijn. “Het is niet een kwestie van de oude auto pakken en deze aanpassen op de nieuwe reglementen”, aldus Binotto. De ontwikkeling van de nieuwe auto is volgens de Italiaanse teambaas vooral op de aerodynamica van de auto gefocussed geweest. “Het pakket van de krachtbron is voortgekomen uit aerodynamische keuzes”, vervolgde Binotto. In de windtunnel heeft het team alle mogelijke opties geprobeerd, totdat het beste resultaat er uitkwam. “Daarop hebben we de auto verder opgebouwd. De auto heeft veel innovaties, van de motor tot de aerodynamica.”

Flexibiliteit

Binotto is niet zenuwachtig voor wat er gaat komen. “Ik denk dat het team zich goed ontwikkeld heeft en enorm gegroeid is in de afgelopen jaren. Als ik kijk naar hoe het team werkt hoef ik niet zenuwachtig te zijn.” Binotto denkt dat Ferrari genoeg flexibiliteit heeft om nog dingen te veranderen als dat nodig is. “Het bodywork geeft zeker nog wel ruimte om dingen aan te passen, mocht dat nodig zijn. De reglementen focussen vooral op de vleugels en de neus. Voor de ontwikkeling van het bodywork was meer vrijheid gegeven. Daar hebben we zeker nog ruimte om dingen aan te passen, mocht dat nodig zijn.”