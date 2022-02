De MCL36 moet nog gepresenteerd worden, maar McLaren werkt er nu al naartoe om in Bahrein met de eerste updates voor de bolide te komen. Dat gaat volgens operationeel directeur Piers Thynne ten koste van het hebben van veel reserveonderdelen.

De prestaties tijdens de eerste race van het seizoen zijn erg belangrijk. “We willen zo min mogelijk reserve onderdelen bouwen. Zo kunnen we er zeker van zijn dat we in Bahrein updates hebben.” McLaren pakt de productie dit jaar anders aan dan andere jaren. Het team uit Woking hoopt daarmee te kunnen reageren op aerodynamische ontwikkelingen gedurende het seizoen. “Dat zal de sleutel tot succes zijn dit jaar”, liet de Brit weten via de McLaren-website.

Lees ook: McLaren presenteert haar 2022-auto op 11 februari

Eén van de redenen dat McLaren zo min mogelijk reserveonderdelen wil produceren is het feit dat de ontwikkeling van de MCL36 vele malen belangrijker is. “Er worden geen punten gegeven voor het op voorraad hebben van zes vloeren en zes voorvleugels.” Toch is het niet zo dat McLaren het risico loopt om zonder reserveonderdelen te zitten. “We willen altijd voorkomen dat we zonder komen te zitten. Maar waar we in het verleden bijvoorbeeld vijf onderdelen hadden reduceren we dat nu naar vier.”

Samen met de engineers kijkt het team kritisch naar de opties die ze daadwerkelijk op de bolides willen terug zien. Waar in het verleden iedere mogelijke optie alvast ontwikkeld werd, gebeurt dat nu niet. “Iedere Pond telt en we willen op een verstandige manier het beschikbare geld uit geven”, aldus Thynne.

Nieuwe reglementen zorgen voor een andere aanpak

Het bouwen van de MCL36 onder de nieuwe reglementen was een moeilijke opgave volgens de operationeel directeur. Zo is het ontwikkelingsprogramma fundamenteel anders dan die van de voorlopers van de wagen van 2022. “Het is moeilijk om rekening te houden met het budgetplafond bovenop de uitdaging op het gebied van engineering en productie. Samenwerking is daarin een belangrijke focus binnen het team”, besluit Thynne.

Wat beweegt Mercedes-teambaas Toto Wolff? Wordt Max Verstappen de eerste Nederlandse sportmiljardair, en wat verwacht Valtteri Bottas van zijn Alfa-avontuur? Dat en nog veel meer lees je in FORMULE 1 Magazine nr. 02 – nu in de winkel verkrijgbaar of hier te bestellen!