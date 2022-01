McLarens 2022-auto ziet op 11 februari het levenslicht, met het team uit Woking dat dan de MCL36 presenteert.

De presentatie van de McLaren MCL36 is op 11 februari om 20:00 uur Nederlandse tijd. De launch vindt plaats in het McLaren Technology Centre in Woking en geschiedt in samenwerking met Sky Sports. De presentatie is ook live te volgen via McLarens social media-kanalen.

Behalve de nieuwe Formule 1-auto toont McLaren op 11 februari ook haar Indycar- en Extreme E-crew voor 2022. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar het McLaren Shadow-esportsteam. Meer informatie over de presentaties wordt later bekendgemaakt.

McLaren is het derde team dat een datum heeft geprikt voor de onthulling van haar nieuwe auto. Aston Martin en Ferrari deden dit eerder al. De nieuwe Aston Martin wordt op 10 februari, een dag voor de nieuwe McLaren, aan de wereld getoond. De introductie van de nieuwe Ferrari staat voor 17 februari op de rol.

