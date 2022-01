Aston Martin is het eerste Formule 1-team dat een datum heeft aangekondigd waarop zij het doek van de 2022-bolide zullen trekken. Dat gebeurt op 10 februari in het hoofdkwartier van Aston Martin Lagonda in het Britse Gaydon.

Het is traditie voor de Formule 1-teams om de auto voor het nieuwe seizoen te presenteren bij een georganiseerd evenement. Aston Martin is het eerste team dat er ook een definitieve datum aan vastplakt voor 2022. Zij zullen op 10 februari het doek van de nieuwe bolide, de AMR22, trekken, laat het team in een kort bericht weten. Dat gebeurt in het hoofdkwartier van Aston Martin Lagonda, in het Britse Gaydon.

Eerder liet Ferrari al weten dat het ‘half februari’ haar nieuwe auto zal presenteren, maar een officiële datum ontbreekt nog. De teams zullen hoe dan ook vóór 23 februari, of op zijn allerlaatst op 23 februari, de nieuwe bolides presenteren. Op die dag beginnen namelijk de testdagen in Barcelona. Het is nog onbekend of die testdagen ook toegankelijk zullen zijn voor publiek. Wel is bekend dat die testdagen niet live uitgezonden worden, wat wel het geval is bij de testdagen in Bahrein die twee weken later plaatsvinden.

De onthullingen zijn dit jaar een stuk spannender door de nieuwe regelrevolutie. De bolides voor 2022 zullen er een stuk anders uit zien dan de afgelopen jaren. Het is de bedoeling dat de races nog spannender worden doordat de coureurs minder last moeten hebben van de vuile lucht terwijl de teams ook minder vrijheden hebben om onderdelen aan te passen. Bovendien worden de 13-inchbanden van bandenleverancier Pirelli ingewisseld voor 18-inchbanden.