In 2021 ging de schep in de grond voor de nieuwe Aston Martin-fabriek, nu krijgt de fabriek al wat meer vorm. Op steenworp afstand van het circuit van Silverstone, iets verder dan de huidige fabriek van het team, moet de nieuwe fabriek Aston Martin binnen afzienbare tijd naar de top helpen.

“Het eerste nieuwe volledige aan F1 toegewijde hoofdkwartier sinds het McLaren Technology Centre”, vermeldde Aston Martin destijds trots. Het nieuwe complex zal bestaan uit drie gebouwen: één voor ontwerp, productie en marketing, één voor een gloednieuwe windtunnel en simulator, het derde voor logistiek en het verdere onderbrengen van personeel. Het is voor het eerst dat het team uit Silverstone alles onder één campus brengt. Het is een nieuwe stap op weg naar het einddoel van eigenaar Lawrence Stroll: wereldkampioen worden.

Lees ook: Aston Martin: ‘Hebben ambitieuze maar haalbare doelen gesteld voor 2022’

Aston Martin is hard bezig aan de bouw van deze nieuwe fabriek en heeft daar nu ook wat beelden van vrijgegeven. In de timelapse is goed te zien hoe de fabriek de afgelopen maanden steeds meer vorm heeft gekregen. Het is de bedoeling dat de fabriek eind dit jaar of begin 2023 volledig afgerond is, waarna alles ook overgeheveld wordt van de oude naar de nieuwe fabriek.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Zo moet de nieuwe fabriek van Aston Martin er uiteindelijk uit zien. Foto: Aston Martin