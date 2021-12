Aston Martin heeft zichzelf ‘ambitieuze maar haalbare’ doelen gesteld voor het seizoen 2022. Teambaas Otmar Szafnauer zegt dat het team ‘goed op weg is’ om die doelen te bereiken, maar garanties zijn er natuurlijk niet.

Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll, de vader van Lance, heeft er geen geheim van gemaakt dat hij het team binnen enkele jaren naar de top wil helpen. Om daarin te slagen wordt hard gewerkt aan de bouw van een gloednieuwe fabriek in Silverstone, inclusief een windtunnel. Bovendien heeft het team al meerdere grote namen van teams weten weg te kapen. Onlangs kondigde het team aan dat zij Eric Blandin, hoofd aerodynamica van Mercedes, overnemen. Kortom, er wordt serieus gewerkt om het team tot een kampioensteam te maken.

Aston Martin wil volgend jaar al stappen vooruit zetten en volgens teambaas Otmar Szafnauer ligt het team ook op koers om daarin te slagen. “Ik kan zeggen dat we onszelf ambitieuze maar haalbare doelen hebben gesteld en dat we goed op weg zijn om deze te bereiken,” zegt Szafnauer. “We boeken elke week goede vooruitgang.”

Volgend jaar gaan de nieuwe regels in die het veld dichter bij elkaar moet brengen. De teams hebben minder vrijheid bij het ontwerpen van sommige onderdelen en de auto’s moeten minder vuile lucht produceren, waardoor het racen zelf ook makkelijker moet worden.

Maar, weet Szafnauer ook, met die nieuwe regels begint elk team weer opnieuw. Garanties zijn er dan ook niet. “Het is natuurlijk onmogelijk om nu al te weten hoe we zullen presteren in vergelijking met de andere teams, dat zal pas bij het testen in Bahrein of in Barcelona het geval zijn. Niemand kan zeggen of de anderen zich ook hoge doelen hebben gesteld en of zij die zullen bereiken of zelfs overtreffen.”

