De vrijdag verliep goed voor Carlos Sainz, totdat hij zijn Ferrari opnieuw in de muur parkeerde. Hij baalt van het extra werk dat hij zijn monteurs heeft gegeven, maar wil vooral naar de positieve kant van de trainingen kijken: “De pace is er.”

Sainz had de snelheid er goed in zitten toen hij in de tweede vrije training de controle over zijn Ferrari verloor in bocht 13. Hij gleed van de baan tegen de betonnen muur aan, waardoor de linkerzijde van de F1-75 behoorlijke schade opliep. Zijn sessie zat er meteen op en uiteraard baalt hij van de smet op de dag die tot toen nog zo goed verliep.

“De pace is er nog steeds, ik ben behoorlijk snel hier”, kijkt Sainz terug op de vrijdagtrainingen. “Ik ben alleen uiteraard teleurgesteld, dit is niet de manier waarop je het weekend wil beginnen, ik heb de monteurs extra werk gegeven.”

“Ik raakte de muur op waarschijnlijk de slechtst mogelijke plek: er was daar geen Tecpro, ik knalde vol tegen de betonnen muur”, vervolgt Sainz. “Zelfs op die snelheid voelde het behoorlijk hard, de auto was beschadigd. Ik heb iedereen een beetje een zware vrijdagnacht bezorgd, dat is niet ideaal…”, weet de Spanjaard ook.

Ervaring met slechte periodes

Hoewel de crash volgt na een toch al tegenvallende reeks, heeft Sainz geen zin om er te lang bij stil te staan. “Ik ben degene die het meeste baalt van de recente crashes en ik ben de eerste die het analyseert om ervan te leren. Ik herinner me dat ik vorig jaar door een soortgelijke periode ging waar ik een paar keer crashte, maar daarna kwam mijn beste run in de Formule 1. Ik weet dus hoe ik hieruit moet klimmen.”

Sainz maakte er geen geheim van dat hij de F1-75 nog niet helemaal onder de knie heeft, wat dus bewezen werd door deze crash. “Ik leer nog steeds veel over deze auto. Ik zal niet liegen, het is nog steeds een beetje verrassend voor mij. Er zijn nog steeds een paar dingen die een beetje buiten mijn controle zijn die me verrassen, en zodra ik dit te boven ben en daarvan leer, denk ik dat, zoals je vandaag zag, ik snel kan zijn in elke ronde”, sluit de Spanjaard op positieve noot af.