De eerste vrije trainingen in Miami hebben de coureurs alvast een beeld kunnen geven voor wat we op zondag in de race kunnen verwachten. Dat is echter slecht nieuws, aangezien enkele coureurs een ‘slechte race’ verwachten door het gebrek aan grip naast de ideale lijn op het Miami International Autodromoe.

Een van de perfecte voorbeelden daarvan was het moment van Sergio Pérez in de tweede vrije training. Hij probeerde Sebastian Vettel aan de binnenzijde van bocht 11 in te halen, maar schoot kansloos rechtdoor. “Het is echt teleurstellend dat er geen grip is naast de ideale lijn, het zal daardoor een slechte race worden”, stelt Pérez, die eerder ook al spinde in bocht 7 met de nephaven. “Zodra je naast de lijn komt is er geen grip, dan is het gedaan.”

Lewis Hamilton zet vooral zijn vraagtekens bij het asfalt van het circuit in Miami. “Het is een beetje gek als je bedenkt dat mensen in deze tijd in staat zouden moeten zijn om relatief gemakkelijk een vlakke weg te maken”, zegt Hamilton. “Maar er zijn grote hobbels op zoveel plaatsen. Ik weet niet of ze in staat zullen zijn om dat ’s nachts te verbeteren.”

“Voor de rest is het circuit best leuk om te rijden, behalve de chicane”, doelt Hamilton op bocht 14 en 15, waar de coureurs op vrijdag regelmatig spannende momentjes kenden. “Die is zo krap. Het doet me denken aan een parkeerplaats van B&Q (bouwmarkt in Groot-Brittannië, red.) toen ik zeven jaar oud was, waar ik in een kart tussen de auto’s door moest. Misschien kunnen ze die in de toekomst weghalen en zal dat het circuit verbeteren.”

‘Naast de lijn is verschrikkelijk’

McLaren-coureur Lando Norris sluit zich aan bij de opmerkingen van Pérez en Hamilton. “Het is extreem tricky“, vat Norris het kort samen. “Het is op sommige plekken erg hobbelig, dat hadden we niet verwacht. Ik denk dat iedereen verwacht had dat het erg vlak en mooi zou zijn, maar dat is het niet. Het wordt erg tricky, als je naast de ideale lijn komt is het eigenlijk game-over. Als je spint, eindig je in de muur. Het wordt afgestraft. Dat is waarom je ook zoveel coureurs tegen de muur komen. Als je naast de lijn komt, is het gewoon verschrikkelijk. Ik hoop dat ze iets kunnen doen om het een beetje beter te maken. Maar ik weet niet of dat kan”, aldus Norris.

Kampioenschapsleider Charles Leclerc verwacht dat het asfalt het interessanter zal maken. “Je hebt erg veel grip op de racelijn en heel weinig naast die lijn, dat maakt het lastig om in te halen. Het is ook zwaar voor de banden, het wordt dus belangrijk om deze te managen in de race.”

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda genoot voor een groot deel van de baan, maar merkte ook het gebrek aan grip naast de ideale lijn. “We leren nog steeds veel van de baan. Het was gladder dan ik had verwacht en als je al met één band naast de racelijn komt, verlies je een enorme hoeveelheid grip zoals we bij een aantal auto’s zagen. Ik worstel hier nog een beetje ten opzichte van de vorige circuits, maar ik moet het stapsgewijs aanpakken en de pace opbouwen”, aldus de Japanner.

Daniel Ricciardo vindt het ‘cool’ om op een nieuw circuit te rijden, maar ook hij noemt het asfalt ‘behoorlijk uniek en anders’. “Het was niet gemakkelijk omdat je zoveel grip verliest als je naast de racelijn terecht komt. Ik geniet van de eerste sector, die is cool. Maar het erg krappe deel in het midden is gewoon een beetje te krap voor hoe groot de auto’s tegenwoordig zijn”, oordeelt de McLaren-coureur.

