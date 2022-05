De vrijdag zit er op in Miami, André Venema en Sjaak Willems kijken terug in Paddockpraat terug op de baaldag van zowel Max Verstappen als Carlos Sainz, de eerste indrukken van het Miami International Autodrom en de allure (of het gebrek daaraan) van deze nieuwe Grand Prix.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email