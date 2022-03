Mocht er een keer een gekke race zijn dit seizoen, dan zou Haas wel eens voor het podium kunnen gaan, denkt Mick Schumacher.

Terwijl de teruggekeerde Kevin Magnussen een prima race had, kende Schumacher de nodige problemen. De Duitser kreeg al vroeg in de race en tik van Esteban Ocon waardoor hij spinde en wat posities verloor. Dat kostte hem uiteindelijk mogelijk zijn eerste Formule 1-punt, maar Schumacher put vooral vertrouwen uit het feit dat Haas zo goed presteerde.

“De auto voelde niet geweldig nadat ik in bocht zes spinde na dat contact”, zegt Schumacher. “Ik weet niet hoeveel schade dat had veroorzaakt aan de auto. Dat was ook wel representatief voor de snelheid die we hadden.”

“Dat Kevin op de vijfde plaats eindigde, betekent dat we de auto ervoor hebben en dat ik hetzelfde kan doen”, vervolgt Schumacher. “Dat betekent ook dat we in de buurt van het podium kunnen komen in een gek weekend, die je in de Formule 1 normaliter wel hebt, dus dat zouden we wel moeten kunnen doen.”

Dat Schumacher uiteindelijk niet in de punten belandde, verwijt hij vooral zichzelf. “Ik nam de beslissing om [in de safetycar-fase] op de baan te blijven om mijn positie te behouden, maar ik weet nu dat dat een foute beslissing was”, blikt hij terug op de race in Bahrein. “De eerste race is meestal een rommelige, zoals we hebben gezien, maar we hebben ervan geleerd. Het was een bitterzoete dag: het team pakte veel punten en het was geweldig om na zoveel jaren van problemen weer op een goede positie te staan.”

