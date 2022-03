Hij was een van de grote verrassingen van de Grand Prix van Bahrein: Kevin Magnussen. De Deen, die vorige week pas te horen kreeg dat hij weer in de Formule 1 zou racen voor Haas, was een van de smaakmakers van de race en beloonde dat met de vijfde plek: “Dit is krankzinnig.”

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, aldus een wat verbaasde maar zeer tevreden Magnussen bij Viaplay. Magnussen vertrok vanaf de zevende plek na een indrukwekkende kwalificatie en reed zichzelf ook in de race in de schijnwerpers. De Deen, die dit seizoen Nikita Mazepin vervangt nadat zijn contract verscheurd werd, streed hard en kwam als vijfde over de streep. “Het is behoorlijk ongelooflijk op dit moment. Om in de top vijf te staan vandaag, dat is krankzinnig.”

“De auto voelde goed”, vervolgt hij. “We konden de hele race pushen. Misschien hadden we iets meer bandenslijtage in het eerste deel van de race dan we verwacht hadden, maar dat maakten we goed in de tweede stint. In die stint gingen we langer door dan gepland.”

Lees ook: Leclerc en Sainz bezorgen Ferrari dubbel in Bahrein, drama voor Red Bull

Op het einde ging Magnussen nog in de aanval na de safetycar-fase, maar leek de zevende plek te moeten accepteren als maximale. De dubbele uitvalbeurt voor Red Bull betekende echter dat Magnussen als vijfde over de streep kwam. “Haas heeft dit verdiend nadat ze een pak slaag kregen met de slechte auto’s”, zegt Magnussen tegen Sky Sports. “Ze verdienen allemaal deze verandering. Ik moet Gene (Haas, teameigenaar, red.) en Günther (Steiner, teambaas, red.) bedanken dat ze me deze kans hebben gegeven.”

Foto: Motorsport Images